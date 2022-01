किशनगंजः जिले के मोहद्दीपुर इलाके में एक युवक ने (Youth Tried To Commit Suicide In Kishanganj) फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की. फिलहाल वो गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती है. नए साल में दोस्तों के साथ घूमने के लिए युवक ने अपने पिता से बाइक मांगी, लेकिन पिता ने बाइक देने से मना कर दिया, जिससे (Angry Youth Tried To Commit Suicide) नाराज होकर युवक ने खुदकुशी की कोशिश की.



दरअसल, युवक के पिता के बाइक देने से इनकार करने के बाद पिता-पुत्र के बीच नोकझोंक हो गई और पुत्र इससे इतना नाराज हो गया कि, अपने कमरे का दरवाजा बंद कर, फांसी के फंदे से लटक गया.

जैसे ही घटना की जानकारी परिजनों को लगी तो उन्होंने युवक को फंदे से उतारकर सदर अस्पताल पहुंचाया. जहां, अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में युवक को भर्ती कराया गया है. युवक की स्थिति अभी गंभीर है.

