किशनगंज: बिहार के किशनगंज में निजी फाइनेंस कंपनी कर्मचारी से लूट की वारदात (Robbery From Employee in Kishanganj) सामने आई है. जिले के सदर थाना क्षेत्र में लूट को अंजाम देने के बाद ग्रामीणों के सहयोग से अपराधियों को पुलिस ने दबोच लिया है. बताया जाता है कि टाउन थाना की पुलिस ने गिरफ्तार तीनों अपराधियों से लूटे गये ढ़ाई लाख रुपए, एक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद किया है. घटना सदर थाना क्षेत्र के पिपला चौक के पास की है.

लूट के दौरान तीन अपराधी गिरफ्तार: किशनगंज में बीते सोमवार की शाम जागरण माइक्रो फीन प्राइवेट लिमिटेड के एक कर्मचारी गौरांग देवनाथ पीपलाचौक इलाके से ढाई लाख रुपये लोन के कलेक्शन करने के बाद अपने डांगीबस्ती कार्यालय लौट रहा था. जिसके बाद पहले से घात लगाये तीनों अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर (Robbery In Kishanganj) फाइनेंस कर्मी से रुपए भरा बैग छीन कर भागने लगा. उसी समय पीड़ित कर्मी शोर मचाने लगा फिर स्थानीय कुछ लोगों ने पहुंचकर भाग रहे तीनों अपराधियों को खदेड़ा और पकड़ लिया जिसके बाद जबरदस्त तरीके से पिटाई कर दी. उसके बावजूद भी तीनों अपराधी लोगों को चकमा देकर फरार होने लगा. सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने गिरफ्तार (Police Arrested Three Criminal In Kishanganj) कर लिया है. उन अपराधियों के पास से एक पिस्टल और दो राउंड गोली जब्त किया गया है.

पुलिस ने कार्रवाई शुरू की: सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तीनों युवकों को दूर तक खदेड़ कर पकड़ लिया गया. नदी पार कर भाग रहा था. तीनों बदमाशों को ढ़ेकसारा चाय बागान छठ घाट के पास पकड़ लिया गया. तीनों अपराधी इस तरह से वारदात को अंजाम देने के लिए फाइनेंस कंपनी के कर्मी का कई दिनों से रैकी कर रहे थे. वहीं आज मौका मिलते ही गिरोह के मास्टरमाइंड विशाल और सतीश के साथ घटना को अंजाम दे दिया लेकिन पुलिस के हत्थे भी चढ़ गया. पुलिस तीनों युवकों से पूछताछ कर रही है. सदर थानाध्यक्ष अमर प्रसाद सिंह ने बताया कि तीनों को खदेड़ कर पकड़ा गया है और तीनों के आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है.