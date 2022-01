किशनगंजः बिहार के किशनगंज के नए एसपी डॉ इनामुल हक मेगनु (Kishanganj new SP Dr Inamul Haque Meganu) निवर्तमान एसपी डॉ कुमार आशीष से पदभार लिया. जिसके बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों से जिले के बारे कई जानकारी ली. एसपी डॉ इनामुल हक मेगनु ने पदभार ग्रहण (Kishanganj new SP took charge) करते ही मिडिया कर्मियों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने बताया कि जिले में शराब तस्करी रोकना और आपसी भाईचारगी को बनाये रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी.

एसपी डॉ इनामुल हक मेगनु ने बताया कि जिले में अपराध पर नियंत्रण प्रमुखता रहेगा. इसके साथ ही किशनगंज में गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे, इसके लिए हर संभव प्रयास किये जायेंगे. कानून तोड़ने वाले जो कोई भी होंगे वे बख्से नहीं जाएंगे. उन्होंने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि किसी को भी कोई समस्या हो तो वे सीधे कार्यालय आकर उनसे मिलें. समस्याओं के निपटारे को प्राथमिकता के रूप में लिया जाएगा.

एसपी ने कहा कि शराबबंदी को और भी कारगर बनाना उनकी प्राथमिकता होगी. पूर्व में असम में पदस्थापना के दौरान सीमावर्ती जिलों का विशेष अनुभव है. वहां भी भूटान और बंग्लादेश का जिला लगता था. जिस कारण अंतरराष्ट्रीय और अंतर राज्य सीमा में काम करने का विशेष अनुभव है. जिसका फायदा उन्हें किशनगंज में मिलेगा.

उन्होंने बताया कि सीमावर्ती जिले में शराब की तस्करी न हो इसके लिए पुलिस टीम लगातार नजर रखेगी. चेक पोस्टों में प्रत्येक दिन जांच अभियान चलाया जाएगा. थानेदार इसे प्राथमिकता के रूप में लेंगे. सभी थानाध्यक्षों के साथ बैठक कर जल्द ही पूरी जानकारी ली जाएगी. पुलिस और पब्लिक के बीच जो संपर्क पूर्व से बना हुआ है उस संपर्क को मेंटेन रखा जाएगा.

'हम अपने आप को एक केयरफुल पुलिस मैन मानता हूं. मैं अक्सर गांव क्षेत्र में जाकर रुकते हैं. गांव में बैठता हूं, हम कभी-कभी गांव के थानों में भी बैठता हूं और कभी थाने में ही होल्ड करता हूं. मुझे अभी तक 4 जिलों का अनुभव है. वहां भी हम जिला हेड क्वार्टर में नहीं रह कर अलग-अलग क्षेत्र के थानों में जाकर वहां के लोगों से बात किया हूं और मैं यहां भी वही करूंगा और सीधे लोगों से मुखातिब रहूंगा'- डॉ इनामुल हक मेगनु, एसपी, किशनगंज

बताते चलें कि एसपी डॉ इनामुल हक मेगनु 2012 बैच के असम कैडर के आईपीएस हैं. वे श्रीनगर से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है. पूर्व में असम के चार जिलों में एसपी के पद पर रह चुके हैं. उसके बाद बिहार के जमुई जिले में भी वे एसपी के पद पर अपना योगदान दिया है. किशनगंज में पदस्थापना से पूर्व वे राजगीर पुलिस एकेडमी के सहायक निदेशक के पद पर थे.

