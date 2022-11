किशनगंज: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) के बावजूद शराब की तस्करी (Liquor Smuggling In Kishanganj ) धड़ल्ले से हो रही है. पुलिस लगातार तस्करों पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है. इसी कड़ी में किशनगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब कारोबारियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में नशेड़ियों (Liquor Smugglers Arrested In Kishanganj) को गिरफ्तार किया है. शराब के साथ पकड़े गए युवकों को जेल भेज दिया गया.

अलग-अलग चेकपोस्ट से किया गिरफ्तार : किशनगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने महाअभियान चलाकर बिहार-बंगाल सीमा से 67 लोगों को शराब पीने व रखने के आरोप में किया गिरफ्तार. जिले के अलग अलग स्थानों में शराब पीने वालों व बेचने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया. अभियान में बड़ी संख्या में लोगों को पकड़ा गया. जिसमे बंगाल से बारात से वापस लौट रहे 10 बारातियों को भी पकड़ा गया. उत्पाद अधीक्षक तारिक महमूद के निर्देश पर अभियान फरिंगोला चेक पोस्ट व रामपुर चेक पोस्ट,मस्तान चौक,चारघरिया,देवीचौक व गलगलिया चेक पोस्ट में चलाया गया. अभियान में कुल 67 लोगों को पकड़ा गया. वहीं चार वाहन भी जब्त किया गया.

बंगाल से शराब पीकर आ रहे थे : सभी बंगाल से शराब पीकर शहर में वापस लौट रहे थे. उत्पाद टीम अलग-अलग चेक पोस्टों पर तैनात हो गई. इसके बाद बंगाल से आने वाले लोगों की ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई. जांच के दौरान शराब पीने की पुष्टि होते ही इन्हें पकड़ लिया गया. सभी को मंगलवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. जिसमें शराब के साथ पकड़े गए युवकों को जेल भेज दिया गया. टीम में इंस्पेक्टर ताहिर अंसारी, अवर निरीक्षक विष्णु देव यादव, विकास कुमार सिन्हा,सहायक अवर निरीक्षक नीरज कुमार आदि शामिल थे.

"बंगाल से शराब पीकर शहर में प्रवेश करने वालों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है. बिहार-बंगाल सीमा से 67 लोगों को शराब पीने व रखने के आरोप में किया गिरफ्तार. सभी को मंगलवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. जिसमें शराब के साथ पकड़े गए युवकों को जेल भेज दिया गया." -तारिक महमूद, उत्पाद अधीक्षक