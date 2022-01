किशनगंजः बिहार के किशनगंज में एक बाइक में अचानक आग लग जाने से अफरा-तफरी मच गई. आग लगने से बाइक आग का गोला बन गई (Bike Became a Ball of Fire in Kishanganj). बाद में, स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

आग लगने से बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई. शहर के लाइन पाड़ा स्थित गाड़ीवान मोहल्ला चौक के नजदीक की घटना बताई जा रही है. बाइक मालिक मो. जुबेर आलम ने बताया कि वह शमश्वेर बाहादुरगंज का रहने वाला है. आज सुबह शमश्वेर से किशनगंज के लिए निकला था.

किशनगंज मे चलते चलते बाइक में लगी आग

'किशनगंज पहुंच कर जैसे ही गाड़ीवान मोहल्ले के समीप पहुंचा. तो, अचानक बाइक में आग लग गई. किसी तरह बीच सड़क पर बाइक खड़ी कर अपनी जान बचायी.' - मो. जुबेर आलम, बाइक मालिक

बाइक में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. जलने वाली बाइक, BR 37 0497 सुपर स्पेलनडर बाइक थी. गौरतलब है कि इसी गाड़ीवान मोहल्ला चौक में बीते एक सप्ताह पहले एक स्कार्पियो में आग लग गई थी. उस समय भी स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया था.

