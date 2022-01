किशनगंज: राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में लोग नये साल का जश्न मना रहे हैं. वहीं, किशनगंज में नववर्ष का जश्न (New Year Celebration in Kishanganj) मनाने के लिए कॉलेज के 3 युवक बंगाल से स्कूटी से बीयर (Beer Brought for Party in Kishanganj) लेकर लौट रहे थे. इसी दौरान चेंकिग चला रही टाउन थाना पुलिस ने रोक कर उनकी तलाशी ली. तलाशी में उनकी स्कूटी से 7 केन बीयर पाया गया. जिसे जब्त करते हुए पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया. इसके साथ ही नये साल का पहला मुकदमा शराब तस्करी का इनके नाम दर्ज किया गया.

जानकारी के मुताबिक, टाउन थाने की पुलिस रामपुर चेक पोस्ट पास चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान स्कूटी से आ रहे तीन युवकों को पुलिस ने रोकने का इशारा किया. जिसके बाद वे भागने लगे. लेकिन पुलिस ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया और उनकी स्कूटी की तलाशी ली तो स्कूटी के डिग्गी से 7 केन बीयर (Beer Brought From Bengal Recovered in Kishanganj) मिली. जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया.

बता दें कि तीनों नये साल का जश्न मनाने के लिए बंगाल से बीयर लेकर आ रहे थे ताकि रात में नये साल की पार्टी करें. लेकिन पुलिस ने तीनों को पार्टी से पहले ही बीयर के साथ दबोच लिया. पकड़े गए तीनों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की तैयारी में टाउन थाना पुलिस जुट गयी है. वहीं, किशनगंज के टाउन थाने में नये साल का पहला मामला शराब तस्करी का दर्ज हुआ.

