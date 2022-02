खगड़िया: बिहार में आपराधिक घटनाएं (Criminal Incidents in Bihar) लगातार हो रही हैं. अपराधियों में पुलिस और प्रशासन का खौफ खत्म हो चुका है. ताजा मामला खगड़िया के (Crime In Khagaria) बेलदौर थाना के कंजरी गांव की है. जहां, मामूली विवाद में एक दबंग युवक ने ग्रामीणों पर फायरिंग की है. हालांकि, फायरिंग में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है लेकिन फायरिंग का (Viral Video Of Firing In Khagaria) वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मामले में एसपी ने थानाध्यक्ष को जांच के आदेश दिए हैं.

देखें वीडियो

बता दें कि, जिले में दबंगों का हौसला इस कदर बढ़ा हुआ है कि जैसे मानो इन्हें पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है. सोशल मीडिया पर फायरिंग का वायरल वीडियो देखकर समझा जा सकता है कि युवक को किसी भी तरह से प्रशासन का कोई भय नहीं है. जिस तरह से आपराधिक चरित्र के युवक ने ग्रामीणों पर फायरिंग की है, ऐसे में कोई बड़ी घटना हो सकती थी. हालांकि, गनीमत रही कि गोली किसी को भी नहीं लगी लेकिन जिस तरह से वायरल वीडियो में युवक खुलेआम फायरिंग कर रहा था उससे किसी की भी गोली लगने से मौत हो सकती थी.

वहीं, इस पूरे घटना के बारे में बताया जा रहा है कि, बेलदौर थाना के कंजरी गांव के दबंग दिलखुश अपने दोस्त के गांव बनमाईटहरी से लौट रहा था, इसी दौरान खगड़िया-सहरसा के सीमावर्ती क्षेत्र के मुशहरी गांव के पास बाइक की चपेट में बकरी आ गई. जिसे लेकर दबंग दिलखुश और ग्रामीणों में नोकझोंक हो गई. इसी घटना को लेकर दबंग युवक ने दबंगई दिखाने के लिए कट्टा लेकर गांव वालों को धमकाने लगा और फिर फायरिंग की है. बहरहाल पूरे मामले को लेकर एसपी ने थानाध्यक्ष को जांच का आदेश दिए हैं.

नोट: ईटीवी भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

