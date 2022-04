खगड़िया: बिहार के खगड़िया सटरिंग मशीन खोलने के दौरान ड्रिल मशीन एक मजदूर के ऊपर गिर गयी. ड्रिल मशीन के गिरने से मजदूर की गर्दन कट गयी (Worker Neck Cut due to Drill machine Falling in Khagaria) और वह लहूलुहान हो गया. इसके बाद आनन-फानन में घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत (Laborer Died During Treatment in khagaria) हो गयी. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जें में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच-पड़ताल में जुट गयी. घटना मानसी थाना क्षेत्र के सैदपुर की है.

रिटायर्ड बीडीओ के घर हो रहा था काम: मृतक की पहचान मानसी थाना क्षेत्र के अमनी निवासी रामचन्द्र रजक के 37 वर्षीय पुत्र संतोष रजक के रूप में हुई. घटना के संबंध में मृतक के साथ काम कर रहे राजमिस्त्री मनोज कुमार मंडल ने बताया कि मृतक सैदपुर के एक रिटायर्ड बीडीओ के घर में लगी सटरिंग को मशीन खोल रहा था. इसी दौरान ड्रील मशीन उसके हाथ से फिसल कर उसकी गर्दन में जा लगी. जिससे उसकी गर्दन कट गयी. राज मिस्त्री ने बताया कि मृतक को गृह स्वामी अपने कार में अस्पताल लाया, लेकिन उसे जैसे ही इसकी मौत की सूचना मिली वो अस्पताल से फरार हो गया.

संतुलन बिगड़ने से गिरी ड्रिल मशीन: इस संबंध में मृतक के साथ काम कर रहे अन्य मजदूरों ने बताया कि घटना के समय मृतक काफी ऊंचाई पर था. जहां वह ड्रील मशीन से सटरिंग में लगी लकड़ी को बारी-बारी से खोल रहा था. इस दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और मशीन उसके गर्दन में लग गयी. मशीन बिजली से संचालित हो रहा थी. जिससे उसकी धारदार पत्ती से मृतक की गर्दन कट गयी.

