खगड़िया: बिहार के खगड़िया में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-107 (National Highway No 107 in Khagaria) पर काफी दिनों से धूल उड़ने से ग्रामीण संवेदक पर आक्रोशित हो गए और चौथम थाना क्षेत्र में नेशनल हाइवे को जाम कर दिया. दरअसल, स्थानीय लोग कई बार संवेदक से मिट्टी पर पानी छिड़कने के लिए कह चुके थे, लेकिन संवेदक (Contractor Negligence in Khagaria) ने इस पर ध्यान नहीं दिया. जिससे गर्मी के मौसम में हवा के साथ धूल उड़ने से लोग काफी परेशान हो गए हैं.

जाम कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि एनएच का निर्माण कार्य चल रहा है. जिससे सड़क पर मिट्टी भराई का कार्य हो रहा है, लेकिन संवेदक मिट्टी पर पानी का छिड़काव नहीं करवाते. गर्मी के सीजन में दिन भर धूल भरी आंधी चलती रहती है. जिससे पूरा घर धूल से भर जाता है. खाना पकाने के दौरान धूल खाने में चला जाता है. जिससे खाना बर्बाद हो जाता है.

ग्रामीणों ने बताया कि वे कई बार संवेदक और उसके कर्मी से धूल से निजात दिलाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन संवेदक उनकी मांगों को अनदेखा कर निर्माण कार्य करने में जुटे थे. हाइवे के किनारे के गांव के लोग काफी परेशान थे. जिससे उन्होंने जयप्रभा नगर गांव के पास हाइवे को जाम कर दिया और निर्माण कार्य के दौरान पानी छिड़कने की मांग की. सूचना मिलने पर पहुंची चौथम थाने की पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर किसी तरह जाम समाप्त कराया.

