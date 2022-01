खगड़िया: बिहार के खगड़िया जिले के चित्रगुप्त नगर स्थित बाल सुधार गृह से एक बार फिर दो बाल कैदी (Two Juvenile Prisoners Escape In Khagaria) फरार हो गए. इस दौरान स्थानीय लोगों ने (One Juvenile Prisoner Caught In Khagaria) भाग रहे एक बाल कैदी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. वहीं, एक बाल कैदी भागने में सफल रहा. घटना की जानकारी मिलने पर चित्रगुप्त नगर थाना की पुलिस ने भागे हुए बाल कैदी को पकड़ने के लिए (Chitragupta Nagar Police Raid) छापेमारी शुरू कर दी है.

दरअसल, इस बाल सुधार गृह से पहले भी कई बच्चे भागे हैं, जिनमें अभी तक कुछ कैदी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. चित्रगुप्त नगर थाना इलाके के बाल सुधार गृह से रविवार को एक बार फिर दो बाल कैदी भागने में सफल हो गए. स्थानीय लोगों ने भागते हुए दोनों बाल कैदी को पकड़ने का प्रयास किया. इस दौरान एक बाल कैदी तो फरार हो गया, लेकिन दूसरा स्थानीय लोगों के हत्थे चढ़ गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत चित्रगुप्त नगर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने भाग रहे एक बाल कैदी को हिरासत में ले लिया है.

वहीं, फरार बाल कैदी को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है. चित्रगुप्त नगर थाना के SHO संजीव कुमार ने बताया कि, पहली नजर में बाल सुधार गृह में तैनात होमगार्ड के जवान और संयोजक की लापरवाही नजर आ रही है. वरीय अधिकारी के निर्देश और आगे की जांच के बाद अग्रतर कार्रवाई की जाएगी. बहरहाल लगातार ये तीसरा ऐसा मौका सामने आया है जब बाल सुधार गृह से बाल कैदी भागने में सफल रहे हैं.

