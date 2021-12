खगड़ियाः बिहार के खगड़िया में NH 31 पर सड़क हादसे में दो दारोगा घायल हो (Two Injured in Road Accident at Khagaria) गये. पसराहा थाना में पदस्थापित दोनों दारोगा बाइक से खगड़िया से लौट रहे थे. इसी दौरान मिनी ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी. यह हादसा (Accident on NH 31 in Khagaria) चैधा बन्नी गांव स्थित दुर्गा मंदिर के समीप हुआ. दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल खगड़िया में भर्ती करवाया गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

दोनों घायल दारोगा की पहचान उदय कुमार तिवारी और अमरेश मंडल के रूप में की गई. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए निजी वाहन से सदर अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल उदय कुमार तिवारी को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है. उन्हें सिर में गंभीर चोट लगी है.

पसराहा थाना के दो दारोगा घायल

हादसे के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि महेशखूंट से खगड़िया की ओर जा रही एक ट्रक दूसरे ट्रक को ओवरटेक कर रही थी, इस दौरान सामने आ रहे बाइक सवार को ट्रक ने धक्का मार दिया. खगड़िया एसपी कार्यालय से वापस लौट रहे दोनों दारोगा घायल हो गये.

नोट- आपके शहर या क्षेत्र में कोई अपराध या हादसे की सूचना मिलती है, तो आप इसकी जानकारी इस नंबर 1860 345 6999 पर दे सकते हैं.

