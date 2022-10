खगड़िया: बिहार के खगड़िया में सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत (Three People Died at Road Accident In Khagaria) हो गई है. महेशखूंट थाना क्षेत्र के एनएच 31 पर देर रात एक कार को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. जिससे कार जाकर पानी से भरे गड्ढे में जाकर गिर गई. जिससे कार पर सवार तीन लोगों की मौत हो गई. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया सदर अस्पताल भेज दिया है. बताया जा रहा है कि इस हादसे में कार में सवार तीन लोगों में एक बिजली विभाग के प्रसार अधिकारी ओंकार भानु भी मौजूद थे.

