खगड़िया: बिहार के खगड़िया में इन दिनों चोरी की घटनाएं (Theft Incident in Khagaria) बढ़ गयी है. ताजा मामला चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के गुलाब नगर मोहल्ले का है. जहां शनिवार की रात फौजी की वर्दी पहन कर एक युवक बीजेपी नेता के घर में घुस गया और 23 हजार की नकदी और मोबाइल चोरी की घटना (Theft in Army Uniform in Khagaria) को अंजाम दिया. वहीं, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गयी. चोरी की वारदात के विषय में पीड़ित ने पुलिस को जानकारी दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी से पहचान कर गिरफ्तार कर लिया.

ये भी पढ़ें- ज्वेलरी शॉप में चोरी मामले में पुलिस नहीं ले रही है सुध, न्याय की गुहार लगाने SSP कार्यालय पहुंचा पीड़ित

जानकारी के मुताबिक, गुलाबनगर में रहने वाले भाजपा नेता मनीष दुबे के घर शनिवार की रात एक युवक फौजी की वर्दी पहनकर घर में घुसा और चोरी की घटना को अंजाम दिया. पीड़ित के घर के बगल में सीसीटीवी में घटना कैद हो गयी. घटना के संबंध में पीड़ित भाजपा नेता मनीष दुबे ने बताया कि चोरी की वारदात सुबह में पता चली. जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज देखकर चोर की पहचान की गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से चोरी के रुपये नहीं बरामद हुए हैं.

देखें वीडियो

चोरी के इल्जाम में पुलिस ने गुलाब नगर निवासी अभिमन्यु चौहान को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है. सीसीटीवी फुटेज में आरोपी चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए फौज की वर्दी में आया था. जिसे पुलिस ने एक झाड़ी से बरामद कर लिया. स्थानीय लोगों ने बताया कि गिरफ्तार चोर पहले भी कई बार चोरी की घटना में धरा जा चुका है. शनिवार को भी वह अपने ही मोहल्ले में चोरी की कोशिश की थी.

हालांकि घटना के संबंध में चित्रगुप्त नगर थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोर को गिरफ्तार किया गया है. उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

ये भी पढ़ें- पटना में सोमवार से आठवीं तक के सभी स्कूल बंद

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP