खगड़िया: बिहार के खगड़िया में गंगा की उपधारा में डूबने से एक किशोर की मौत (Teenager dies due to drowning in Khagaria) हो गयी. युवक के गंगा में डूबने की सूचना मिलने पर भारी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और नाबालिग किशोर की खोजबीन में जुट गये. वहीं, घंटों की मशक्कत के बाद किशोर के शव को पानी से बाहर निकाला गया. किशोर की मौत की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गयी. घटना परबत्ता प्रखंड के सियादतपुर अगुआनी पंचायत अंतर्गत डुमरिया बुजुर्ग गांव की है.

गंगा की उपधारा में डूबा किशोर: जानकारी के मुताबिक, परबत्ता प्रखंड के सियादतपुर अगुआनी पंचायत के रहने वाले मुरारी मंडल के इकलौते पुत्र 15 वर्षीय अनिल कुमार हर रोज की गंगा की उपधारा (Sub section of Ganga in Khagaria) पार करके दियारा घास लाने जाया करता था. शनिवार को वह पशुओं का चारा लेकर लौट रहा था. इस दौरान उपधारा पर बांस के सहारे बनाए गए चचरी पुल पार करने के दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह तेज धारा में समा गया. हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन तत्काल उसका पता नहीं चल पाया. वहीं, बाद में ग्रामीणों नें घंटों मशक्कत के बाद उसके शव को पानी से बाहर निकाला. घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया.

आर्मी में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था मृतक: वहीं, गंगा में डूबकर किशोर की मौत की जानकारी होने पर पहुंची परबत्ता पुलिस ने आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरा करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया अस्पताल भेज दिया. अंचल अधिकारी अंशु प्रसून ने कहा कि मृतक के परिजनों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमानुसार अनुदान की राशि दी जाएगी. इस घटना को लेकर पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है. स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक अनिल दसवीं बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंको से पास हुआ था. वह सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी में जुट गया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था.

