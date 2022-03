खगड़िया: बिहार के खगड़िया में एक किशोर की डूबने से मौत हो गई. पसराहा थाना क्षेत्र के बसुआ गांव में बुधवार की शाम कोसी नदी में (Teenager Dies after Drowning in Kosi River in Khagaria) डूबने से एक 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई. घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से काफी खोजबीन के बाद शव को नदी से बाहर निकाला गया. मृतक की पहचान बसुआ गांव निवासी, प्रकाश यादव के पुत्र दिलखुश कुमार के रूप में हुई है. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोसटमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर रही है.

कोसी नदी में डूबने से युवक की मौत: मिली जानकारी के अनुसार, हर रोज की तरह दिलखुश अन्य बच्चों के साथ भैंस चराने निकला था. वो कोसी नदी किनारे पहुंचकर भैंस को नदी में नहला रहा था. इसी दौरान वो डूबने लगा. साथ के अन्य लड़कों ने यह देख हल्ला करने लगे. लोग उसे बचाने पहुंचते तबतक वो डूब चुका था. स्थानीय लोगों ने कोसी नदी से शव को बाहर निकालकर, मामले की जानकारी पसराहा पुलिस को दी गई. थानाध्यक्ष अमलेश कुमार ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है.

मृतक के परिजनों की जिला प्रशासन से मुआवजा की मांग: मृतक के परिवार वालों ने जिला प्रशासन से दिलखुश की मौत पर मुआवजा देने की मांग की है. घटना को लेकर थानाध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम करवाने शव को भेजा गया है. सरकारी तौर पर मिलने वाले मुआवजे का लाभ आश्रित परिवार को दिया जाएगा. इस घटना के बाद से मृतक की मां प्रेमलता देवी का रो रोकर बुरा हाल है.

