खगड़िया: बिहार के खगड़िया में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात से भारी तबाही (Strong Storm and Rain in Khagaria) हुई है. जिले में मौसम ने करवट बदली है जिसके कारण तेज आंधी के साथ मुसलाधार बारिश हुई. आंधी इतनी तेज थी कि जिले भर में सैकड़ों पेड़ और बिजली के पोल धराशायी हो गए. तेज आंधी के कारण गोगरी में स्थित बीएसएनएल का टावर पूरी तरह से टूटकर गिर गया. वहीं, टावर की चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई जिसका इलाज रेफरल अस्पताल गोगरी में किया जा रहा है. गोगरी थाना के पीछे बगीचे में एक 9 साल की लड़की आम चुन रही थी, उसी समय तेज आंधी के कारण विशाल पेड़ लङकी पर गिर गया और उसमें दबने से उसकी मौत हो गई.

तेज आंधी में एक लड़की की मौत: मिली जानकारी के अनुसार जेसीबी की मदद से विशाल पेड़ को हटाकर बच्ची के शव को निकाला गया. डीएम आवास के सामने एक विशाल पेड़ सड़क पर गिर गया जिससे आवागमन भी प्रभावित हो गया. बारिश की वजह से लोगों को तेज गर्मी से भले ही राहत मिलती दिख रही हो लेकिन किसान पर इसका खासा प्रतिकूल असर पड़ता दिख रहा है. तेज आंधी की वजह से जहां आम और लीची के फसल को नुकसान हुआ है. वहीं, खेत में लगी मक्के की फसल को भी नुकसान हुआ है. एक तरह से यह कह सकते हैं कि इस आंधी और बारिश में आम जनजीवन को भी काफी प्रभावित कर दिया है. आंधी की वजह से जिले की बिजली कट गई है और इसे ठीक करने में समय लगना तय है. बहरहाल प्रशासन क्षति का आकंलन करने की कोशिश कर रहा है कि कितना नुकसान हुआ है.

बिहार में तेज बारिश का कहर: गौरतलब है कि बिहार में मौसम विभाग की ओर से जारी ऑरेंज अलर्ट के बाद राज्य भर में तूफानी बारिश और आंधी-वज्रपात से व्यापक नुकसान (Major loss due to rain And Strome in Bihar) हुआ है. शुरुआती खबरों के अनुसार राज्य में 10 लोगों की मौत हो गयी है. वहीं 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है. कई घायलों की हालत चिंताजनाक बनी हुई है. वहीं मौमम के कारण सड़क पर कंटेनर पलटने, नदी में नाव फंसने, राजधानी सहित कई ट्रेनें जहां-तहां फंसी रही. मौसम का असर वायुसेवा पर भी पड़ा है. भागलपुर सहित राज्य के कई जिलों में सड़क हादसे के कारण जाम की भी खबर है.

मौसम विभाग ने जारी किया था ऑरेंज अलर्टः बता दें कि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी (Orange alert in Bihar) करते हुए बिहार के समस्तीपुर, भागलपुर, खगड़िया, दरभंगा, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय जिले के कुछ भागों में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना जतायी थी. मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा तेज हवा चलने की चेतावनी दी थी. साथ ही यहां पर वज्रपता की भी आशंका जताई थी.

