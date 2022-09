खगड़ियाः गुजरात की केमिकल फैक्ट्री में लगी आग (Fire At Chemical Factory In Gujarat) में बिहार के खगड़िया के रहने वाले एक युवक राकेश की भी मौत (Rakesh of Khagaria Died In Gujarat By Burning) हो गई है. राकेश खगड़िया के परबत्ता प्रंंखड अंतर्गत नयागांव शिरोमणि टोला निवासी प्रमोद चौधरी के पुत्र थे, जिन्होंने इस दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवा दी. राकेश कुमार चौधरी उस फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे. राकेश की मौत की खबर से गांव में मातम पसरा है.

ये भी पढ़ेंः हाजीपुर में स्नैक्स फैक्ट्री में लगी आग, लाखों के सामान जलकर राख

मजदूरों को बचाने के क्रम में गंवाई जानः गांव वालों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक के परिवार में मां और पत्नी के अलावे एक बेटा रौनक और दो बेटियां सृष्टि और परी है. मृतक की मां‌ और पत्नी गुड़िया कुमारी का रो-रोकर हाल बुरा है. पिछले साल ही सड़क दुघर्टना में उनके एक भाई की भी मौत हो गई थी. मिली जानकारी के अनुसार जब केमिकल फैक्ट्री में आग लगी तो राकेश कुमार चौधरी मजदूर को बचाने के क्रम में अपनी जान गंवा बैठे. राकेश की मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मचा गया. बच्चे अपने पिता की मौत की सूचना से बेहाल हैं.

प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहारः वहीं, ग्रामीणों ने बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है ताकि मृतक के परिजनों का भरण पोषण हो सके, क्योंकि परिवार में अब कमाने वाला कोई भी सदस्य नहीं बचा है. राकेश कुमार चौधरी की मौत के बाद घर वाले बेसहारा हो गए हैं.

बॉयलर फटने से लगी थी आगः आपको बता दें कि गुजरात के सूरत शहर में शनिवार रात करीब 10 बजे एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर में विस्फोट होने से भीषण आग लग गई थी. इस हादसे में एक की मौत हो गयी जबकि दो लोग घायल हो गए थे. घायल को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था. आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है. फिलहाल, पुलिस घटना की जांच में जुटी है. इस घटना में 12 लोगों को बचा लिया गया था. हालांकि दो लोग घायल हो गये थे, जिनमें से एक की अस्पताल पहुंचने पर मौत हो गई.



ये भी पढ़ेंः शार्ट सर्किट से भोजपुर के नमकीन फैक्ट्री में लगी आग, मची अफरातफरी