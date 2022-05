खगड़िया: बिहार के खगड़िया जिले में एक यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई. घटना बेलदौर प्रखंड के चक्रमणिया गांव की है. इस हादसे में दो लोगों की मौत (Two Died in Road Accident at Khagaria) हो गई और दर्जनभर यात्री घायल हो गए हैं. स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है. बताया जा रहा है कि यात्रियों को लेकर बस खगड़िया से मधेपुरा जिले के आलमनगर जा रही थी. तभी अचानक बस अनियंत्रित होकर सड़क से उतर गई और सीधे गहरे गड्ढे में जा गिरी.

यह भी पढ़ें: नालंदा में सड़क हादसा: स्वास्थ्यकर्मी और इंजीनियर की मौत

घायलों को अस्पताल भेजा गया: अब तक मिली सूचना के अनुसार बस में अभी भी कई यात्री फंसे हुए है. जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला जा रहा है. कुछ यात्रियों को बस के नीचे दबे होने की बात कही जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम भी रेस्क्यू के लिए पहुंच गई है. इस हादसे में अब तक दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. जबकि दर्जन भर से अधिक यात्री घायल हुए है. इनमें से कई यात्रियों की हालत गंभीर है. जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेज गया है.

यह भी पढ़ें: वैशाली में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत.. एक शख्स का सिर हुआ धड़ से अलग

कई महिलाएं और बच्चे भी घायल: हादसे के वक्त बस में करीब 50 लोग सवार थे. जिसमें कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं. पुलिस के अनुसार बस खगड़िया से मधेपुरा जिले के आलमनगर जा रही थी. तभी अनियंत्रित होकर गड्डे में पलट गई. मामले की छानबीन चल रही है. फिलहाल रेक्सयू टीम बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में जुटी है. अभी तक दो लोगों की मौत सूचना मिली है. वहीं हादसे में घायल यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा दिया गया है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP