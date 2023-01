खगड़िया: बिहार के खगड़िया में एक तरफ जहां समाहरणालय परिसर में खगड़िया नगर परिषद के नवनिर्वाचित सभापति अर्चना कुमारी समेत तमाम वार्ड पार्षदों को एडीएम के द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ (Newly Elected Councilors Took Oath In Khagaria) दिलाई गई. वहीं, खगड़िया के डीडीसी संतोष कुमार के द्वारा नगर परिषद गोगरी जमालपुर में नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद रंजीता निषाद समेत तमाम वार्ड पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. इसके साथ ही नगर पंचायत परबत्ता,नगर पंचायत बेलदौर और नगर पंचायत अलौली एवं मानसी के भी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई.

खगड़िया में नवनिर्वाचित पार्षदों ने ली शपथ : शपथ ग्रहण के बाद खगड़िया नगर परिषद की सभापति अर्चना कुमारी ने कहा कि- 'नगर परिषद क्षेत्र में वैसे तो अराजकता की स्थिति है. और विकास के कई काम होने हैं. लेकिन प्राथमिकता के आधार पर शहरी क्षेत्र में जलजमाव को दूर किया जाएगा और जर्जर सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी.' बहरहाल नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद उम्मीद की जा रही है कि लंबे समय से शहरी क्षेत्र में लंबित विकास के कार्य रफ्तार पकड़ेंगे.

बिहार में नवनिर्वाचित पार्षदों को दिलाई जा रही है शपथ : गौरतलब है कि बिहार के 248 नगरपालिका में पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त (process of election of Chief Councilor is over) हो गई है. चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद अब नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने शपथ ग्रहण कर रहे हैं. 13 जनवरी को पार्षद, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, डिप्टी मेयर और मेयर शपथ ग्रहण किए और शपथ के साथ अपने क्षेत्र के विकास का वादा पूरा करने में जुट गए हैं.