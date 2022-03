खगड़िया: बिहार की खस्ताहाल स्वास्थ्य सुविधाओं का नजारा एक बार फिर से खगड़िया में देखने (Poor Health System in Khagaria) को मिला है. सड़क दुर्घटना में घायल एक 10 साल के बच्चे को अस्पताल पहुंचाने के लिए परिजनों को एम्बुलेंस तक नहीं मिली (Negligence of health department in Khagaria). जिसके बाद परिजन घायल बच्चे को बाइक पर बैठाकर ही अस्पताल ले गए. लेकिन, इलाज के अभाव में बच्चे ने दम तोड़ दिया. हद तो तब हो गई, जब अस्पताल में मौत के बाद पोस्टमार्टम के लिए भी परिजनों को बाइक पर शव ले जाना पड़ा. मामला खगड़िया के अनुमंडल अस्पताल गोगरी का है.

बच्चे को जीते जी नहीं मिली एम्बुलेंस: बाइक पर बताया जा रहा है कि महेशखुंट थाना के पकरैल गांव के पास एक तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर की चपेट में आने से 10 साल का बच्चा घायल हो गया था, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. परिवार वाले एम्बुलेंस नहीं मिलने पर किसी तरह बाइक पर बैठाकर बच्चे को गोगरी अनुमंडल अस्पताल ले आए, लेकिन डाॅक्टर ने उसे इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया.

मौत के बाद भी नसीब नहीं हुई एम्बुलेंस: इसके बाद शव को लेकर जाने के लिए अस्पताल की ओर से एंबुलेंस तक उपलब्ध नहीं करवाई गई. परिजन खुद शव को बाइक पर थाना लेकर चले गए, फिर वहां से पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. इस पूरे मामले पर गोगरी अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी का कहना है कि इस अस्पताल को शव वाहन नहीं दिया गया है और अस्पताल के पास दो एम्बुलेंस है, जिसमें से एक खराब है और दूसरी मरीज को लाने के लिए गई हुई थी.

