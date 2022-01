खगड़िया: बिहार के खगड़िया जिले की बेटी प्रीति 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के राजपथ पर आयोजित परेड (Parade Organized at Rajpath on Occasion of Republic Day) में शामिल होकर राष्ट्रपति को सलामी देगी. प्रीति न सिर्फ अपना सपना साकार करेंगी बल्कि उनके चयन पर जिले के लोग भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. प्रीति भारतीय सेना के रिटायर्ड कैप्टन प्रदीप कुमार सिंह की बेटी हैं. सीआईएसएफ की इंस्पेक्टर प्रीति कुमारी का चयन गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में होने वाले परेड के लिए हुआ है.

ये भी पढ़ें- गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर अलर्ट, विधानमंडल और हाईकोर्ट परिसर में बम स्क्वायड की टीम ने की जांच

खगड़िया जिले के महेशखूंट थाना के हरदयाल नगर बन्नी निवासी भारतीय सेना के रिटायर्ड कैप्टन प्रदीप कुमार सिंह की बेटी सीआईएसएफ की इंस्पेक्टर प्रीति कुमारी का चयन गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में होने वाले परेड के लिए हुआ है. उनके चयन के बाद इनके गांव सहित पूरे जिले में खुशियों का माहौल देखा जा रहा है. प्रीति ने खगड़िया डीएवी स्कूल से दसवीं की पढ़ाई पूरी कर दिल्ली के शहीद भगत सिंह कॉलेज से बीकॉम किया है.

B.Com के बाद उन्होंने सीपीओ एग्जाम में प्रथम प्रयास के जरिये सीआईएसएफ वर्ष 2018 में जॉइन किया था. वो 2012 में पिता के साथ राजपथ पहुंची थी और उन्होंने परेड में शामिल होने की इच्छा जताई थी. प्रीति के पिता रिटायर्ड कैप्टन प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि उनकी बेटी शुरू से पढ़ाई में तेज-तर्रार थी. पिता बताते हैं कि वर्ष 2012 में वे दिल्ली में थे जहां उनकी पूरी फैमिली उनके साथ रहती थी.

'26 जनवरी 2012 को मैं गणतंत्र दिवस परेड की सुरक्षा में तैनात था. परेड देखने पूरा परिवार पहुंचा था. परेड को देख उनकी बेटी प्रीति इतनी भावुक हुई कि उसने उनसे परेड में शामिल होने की इच्छा जताई. जिसके, बाद से ही वो भारतीय फौज में शामिल होने की तैयारी करने लगी. प्रीति 2 बहन और एक भाई में बीच की है उनकी बड़ी बहन प्रियंका दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड कर रही है जबकि सबसे छोटा भाई भी पढ़ाई कर रहा है.' - प्रदीप कुमार सिंह, रिटायर्ड कैप्टन

गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में मौजूद सीआईएसएफ इंस्पेक्टर प्रीति ने बताया कि उनकी तमन्ना गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के राजपथ में परेड की अगुवाई करने की है. 'वे अपने पिता को अपना रोल मॉडल मानती हैं. पिता के फौज में रहने के कारण उनको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है जबकि मां सबसे अच्छी और नजदीकी दोस्त है.' - प्रीति, सीआईएसएफ इंस्पेक्टर



ये भी पढ़ें- गणतंत्र दिवस 2022: काम्या मिश्रा करेंगी परेड का नेतृत्व, कहा- 'ये बिहार की महिलाओं का सम्मान'

ये भी पढ़ें- बिहार पुलिस ने उठाया बड़ा कदम, अब IG करेंगे बड़ी आपराधिक घटनाओं की मॉनिटरिंग

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP