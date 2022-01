खगड़िया: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar) कानून लागू है. इसके बाद भी कुछ तस्कर नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं. इसी कड़ी में खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाने की पुलिस ने एनएच-31 पर रहीमपुर जुबली पैट्रोल पंप के पास कार से 1400 बोतल कोडिंग कफ सिरप बरामद किया है. इस दौरान कार सवार 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया (3 Arrested With Cough Syrup in Khagaria) है. तीनों लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों में 2 सहरसा जिले का और एक झारखंड का रहने वाला है.

खगड़िया मुफस्सिल थानाध्यक्ष के एसएचओ जेपी यादव ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कोडीन कफ सिरप की बड़ी खेप के साथ तस्कर एनएच 31 से गुजर रहा है. इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एनएच पर रहीमपुर जुबली पेट्रोल पंप के पास कार को रोककर तलाशी ली गई, तो उसमें से 1400 बोतल कोडिन कफ सिरप कार्टन में बंद पाए गए.

थानाध्यक्ष ने आगे बताया कि पुलिस ने गाड़ी पर सवार तीन तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस इस धंधे से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए तस्करों से पूछताछ कर रही है. गौरतलब है कि बिहार में शराब पर प्रतिबंध के बाद मादक पदार्थ और प्रतिबंधित दवाईयों की तस्करी में बढ़ोतरी हुई है.

