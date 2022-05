खगड़िया: बिहार में शादी-ब्याह आदि मौकों पर हर्ष फायरिंग (Harsh Firing in Bihar) कोई नयी बात नहीं है. हर्ष फायरिंग अब फैशन बन गया है. इस प्रकार की घटनाएं आम हैं. हालांकि किसी-किसी मामले में कार्रवाई होती है, लोग पकड़े भी जाते हैं लेकिन हर्ष फायरिंग की घटनाओं पर लगाम नहीं लग रहा है. अब खगड़िया में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल (Khagaria Harsh Firing viral video ) हो रहा है. यह खास इसलिए है कि इसमें फायरिंग खुद नयी नवेली दुल्हन कर रही (Harsh Firing in Khagaria by bride) है. यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

रिसेप्शन पार्टी में की फायरिंग: बताया जाता है कि यह वीडियो खगड़िया के भरतखंड का है. यहां के रहने वाले आसिफ राजा की शादी पांच मई को नवगछिया के बलहा में हुई थी. उसके बाद रिसेप्शन की पार्टी 10 मई को खगड़िया के भरतखंड में आयोजित की गई थी. जहां पर नयी नवेली दुल्हन हर्ष फायरिंग करती नजर आ रही है. वीडियो में देखा सकता है कि किस तरह से दुल्हन के हाथों में बंदूक थमाया जाता है और फिर उसे फायरिंग करने को कहा जाता है. इसके बाद दुल्हन फायरिंग करती है. गोली चलने की आवाज वीडियो में साफ-साफ सुनी जा सकती है. ऐसे मेें सवाल उठ रहा है कि थोड़ी सी चूक से किसी कोई घटना हो सकती है. हर्ष फायरिंग में लोगों के घायल होने की कई खबरें आती हैं.

जांच कर रही है पुलिस: भरतखंड ओपी प्रभारी आशुतोष कुमार योगेश ने बताया कि वायरल वीडियो की पड़ताल जारी है. मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी. पुलिस ने कहा कि इस तरह फायरिंग करना उचित नहीं है. फायरिंग की इजाजत भी नहीं है. वीडियो से लोगों की पहचान कराई जा रही है. इस वीडियो की लगातार चर्चा हो रही है. हालांकि अभी तक दूल्‍हा, दुल्‍हन या उनके किसी भी लोगों की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है.

नोट: ईटीवी भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

