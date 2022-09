खगड़िया: खगड़िया के गोगरी थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनगर हाट के पासीखाना माेहल्ला में मुंगेर और खगड़िया जिले की उत्पाद विभाग टीम छापेमारी करने गई थी. इसी दौरान कुछ स्थानीय लाेगाें और उत्पाद विभाग के पुलिस के बीच झड़प शुरु हो गयी. जिसके बाद भीड़ ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया (excise team attacked in Gogri khagaria). पत्थरबाजी शुरू हाे गयी (Stone pelting in Pasikhana near Laxminagar Haat), जिसमें उत्पाद विभाग के वाहन के शीशे क्षतिग्रस्त हो गये.

भीड़ ने ड्राइवर के साथ मारपीट की. घटना की सूचना मिलने पर गोगरी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. भीड़ में से कुछ लाेगाें काे हिरासत में लिया. जिसके बाद मामले को शांत कराया गया. इस घटना में उत्पाद विभाग का ड्राइवर जख्मी हो गया. वही ग्रामीणों का कहना है की शराबबंदी के बाद से ताड़ी और शराब का धंधा कोई नहीं करता है, बाबजूद पुलिस आकर तंग करती रहती है.

वाहन के शीशे टूटे.

शनिवार काे जब एक बीमार व्यक्ति को जबरन उत्पाद विभाग ले जाने लगी ताे लाेग आक्रोशित हो गये. गोगरी पुलिस ने हिरासत में लिए गए सभी आरोपियों को उत्पाद विभाग को सौंप दिया. घटना के बाद गांव के लाेगाें में आक्राेश है.