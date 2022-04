खगड़िया: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) लागू है. इसे सख्ती से लागू करवाने को लेकर पुलिस और उत्पाद विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में खगड़िया में एनएच-31 पर उत्पाद विभाग की टीम की ओर से शराब तस्करों पर शिकंजा कसने को लेकर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया. इसी क्रम में एक यूपी नंबर गाड़ी को जांच के लिए रोका गया. तलाशी लेने पर कार से पैसों से भरा बैग बरामद (20 lakh Rupees Recovered From Car In Khagaria) हुआ.

ये भी पढ़ें-बिहार के गोपालगंज में कार से तीन करोड़ रुपये बरामद

वाहन जांच के दौरान रुपये से भरा बैग बरामद: बताया जाता है कि जिले के मुफस्सिल थाना के जुबली पेट्रोल पंप के पास उत्पाद विभाग की ओर से वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान उतर प्रदेश का नंबर लिखे हुए एक कार को जांच के लिए रोका गया, तो उसमें से एक बैग में भारी मात्रा में रुपये रखे मिले. पूछे जाने पर गाड़ी में बैठा शख्स कुछ भी नहीं बता पाया. जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने मुफस्सिल थाना को बुलाकर गाड़ी को सौंप दिया.

पूछताछ में जुटी पुलिस: थाना पर गाड़ी आने के बाद रुपये से भरे बैग को निकालकर उसकी गिनती की गई तो कुल बीस लाख रुपये निकले. मुफस्सिल थाना प्रभारी जेपी यादव की माने तो गाड़ी में बैठा शख्स स्पष्ट नहीं बता पा रहा है, कि वह रुपये लेकर कहां से लेकर आ रहा है और कहां जा रहा था. वहीं उत्पाद अधीक्षक का कहना है कि गाड़ी ड्राइवर ने बताया कि वह औरंगाबाद से पटना जा रहा था. फिर खगड़िया से कैसे गुजर रहा था, इस बात का जवाब वो स्पष्ट नहीं दे पाया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर ड्राइवर और शख्स से पूछताछ कर छानबीन में जुटी हुई है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP