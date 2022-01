खगड़िया: बिहार में शराबबंदी कानून लागू (Liquor Ban In Bihar)है. जिसे प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई (Police Action For Liquor Ban In Khagaria) की जा रही है, और शराब की सूचना देने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है. जहां, लोग शराब को लेकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसी कड़ी में खगड़िया के गोगरी थाना इलाके से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. जहां, एक शराबी ने कंट्रोल रूम को फोनकर खुद के नशे में होने की जानकरी दी, जिसके बाद (Drunkard Arrested In Khagaria) पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

बता दें कि, गोगरी थाना के लक्ष्मीनगर हाट गांव के रहने वाले एक युवक कृष्णनंदन कुमार ने नशे में धुत होकर पहले घर में परिवार वालों के साथ मारपीट और गाली गलौज किया और उसके बाद शराब के नशे में ही शराब बंदी के लिए बनाए गए कंट्रोल रुम को खुद फोन कर शराब पीने की जानकारी दी और अपने घर का पूरा पता भी बता दिया. युवक ने कहा कि, मैंने शराब पी है मुझे जेल भेजिए.

वहीं, कंट्रोल रुम ने गोगरी थाना की पुलिस को मामले की पूरी जानकारी दी. जिसके बाद गोगरी पुलिस ने लक्ष्मी नगर हाट गांव पहुंचकर शराबी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. इस पूरे मामले में गोगरी थाना प्रभारी ने बताया कि, जांच के दौरान युवक के शराब पीने की पुष्टि हुई, जिसके बाद उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है.

