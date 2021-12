खगड़िया: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) लागू है. पुलिस शराबबंदी को सख्ती से लागू करवाने को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है. वहीं खगड़िया में शराबियों को पुलिस का खौफ नहीं है. अगर कभी शराब के नशे में पुलिस वाले से सामना हो भी जाए तो शराबी उनसे मारपीट पर उतारू हो जाते हैं. ताजा मामला जिले के चौथम थाना इलाके का है. जहां का एक वीडियो वायरल हो रहा है.

खगड़िया में शराबी से निपटने के लिए पुलिस एड़ी-चोटी एक किए हुए है. वीडियो जिले के चौथम थाना इलाके के गढिया गांव का है. जहां कुमोद सिंह नाम का एक शख्स शराब के नशे में गांव में हंगामा कर रहा था. इसी दौरान गांव के चौकीदार सोनू पासवान ने हिम्मत दिखाकर उसे पकड़ लिया.

इस दौरान नशे की हालत में कुमोद सिंह ने चौकीदार के साथ मारपीट कर भागने का प्रयास करते दिख रहा है. चौकीदार और शराबी के बीच हुए इस हाथापाई (Scuffle Between Drunkard And Choukidar In Khagaria) के बाद भी चौकीदार ने हिम्मत नहीं हारी और उसे पकड़कर चौथम थाने को इसकी सूचना दी. इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शराबी को गिरफ्तार कर उसे थाना ले गई.

