खगड़िया: सपने सभी लोग देखते हैं, लेकिन सपने को हकीकत में बहुत कम लोग बदल पाते हैं. हालांकि खगड़िया के दिवाकर ने इसे सच कर दिखाया है. दरअसल, दिवाकर के पास वैगनआर कार थी और उन्होंने इसे हेलीकॉप्टर की शक्ल देने का मन बनाया. इसके बाद वे इसे मैकेनिक के पास ले गये और जुगाड़ से वैगनआर कार को हेलीकॉप्टर की शक्ल (WagonR car given shape of helicopter) दे दी. वहीं, कार का रूप हेलीकॉप्टर की तरह होने पर इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ (People Gathered to see Helicopter Car) लग रही है. इसके साथ ही लोग इसे शादी के लिए भी बुक करा रहे हैं.

साढ़े तीन लाख में हेलीकॉप्टर की तरह दिखने लगी कार: खगड़िया के रहने वाले दिवाकर ने यूट्यूब पर हेलीकॉप्टर की तरह दिखने वाली कार देखी. इसके बाद उनके मन में विचार आया कि वह भी अपनी कार को इसी तरह बनाएंगे. कार को हेलीकॉप्टर का लुक देने के लिए वे अपनी कार को मैकेनिक के पास लेकर सिवान पहुंचे. जहां कई दिनों की मेहनत और तकरीबन साढ़े तीन लाख रुपये की लागत से उनकी कार मॉडिफाई होकर हेलीकॉप्टर की तरह दिखने लगी.

शादियों के लिए बुकिंग करा रहे लोग: बताया जा रहा है कि दिवाकर अपनी हेलीकॉप्टर की तरह दिखने वाली कार का एसी ठीक करवाने भागलपुर गये थे. जहां उनकी अनोखी कार को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और लोगों ने अनोखी कार का फोटो खींचकर और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने लगे. हेलीकॉप्टर वाली कार से दिवाकर काफी मशहूर हुए हैं और उनकी कार की खूब डिमांड है. लोग इस कार को शादियों के लिए बुक कर रहे हैं. एक बुकिंग में जाने के लिए 11 हजार लेते हैं. जिससे दिवाकर की खूब कमाई भी हो रही है. इस अनोखी कार में बैठना दूल्हा-दुल्हन को भा रहा है.

यूट्यूब पर इस तरह की गाड़ी देखी थी. तभी से मेरे मन में ख्याल आया कि ये चीज हम भी अपनी एरिया में लायें और इसको शादी समारोह मे चलाये. वैगनआर को मॉडिफाई करने में 3.5 लाख लगा. यह जहां जाती है नया लुक होने से देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है. शादी में ले जाने के लिए 11 हजार लेते हैं. -दिवाकर कुमार, कार मालिक

