खगड़िया: बिहार में शराबबंदी कानून (Liquor Ban In Bihar) लागू है. इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू कराने में लोगों की भी अहम भूमिका होती है. इसी कड़ी में खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड के कोरचक्का गांव निवासी विनोद सहनी की साहसी बेटी (Daughter of Khagaria Navita Got Honor) नविता कुमारी को डीएम आलोक रंजन घोष (DM Alok Ranjan Ghosh honored Navita) ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है. नविता अपने गांव और आसपास के इलाके में शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान (Campaign Against Liquor Mafia In Khagaria) चला रही हैं. कुछ हफ्ते पहले नविता ने अवैध देसी शराब बेचने वालों को खदेड़कर अपने गांव से भगाया गया था. जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें खूब वाहवाही मिली थी.

बता दें कि, डीएम ने इस मौके पर कहा कि, बेटी अबला नहीं होती है, वे अगर ठान ले तो बड़े से बड़े काम कर सकती हैं. इधर नविता को सम्मान मिलने के बाद उनके पिता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि, उनकी बेटी ने जो काम किया है वो बेटे से बढ़कर है. खगड़िया की बेटी नविता के द्वारा शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. आलम ये है कि परबत्ता में उनके गांव के आसपास शराब माफिया उनके नाम से ही खौफजदा हो जाते हैं. नविता ने बताया कि, शराब समाज के लिए अभिशाप है, जो धीरे धीरे खोखला कर रहा है. उन्होंने कहा कि उनको जो सम्मान दिया गया है, वो नारी के हौसला अफजाई के लिए कम नहीं है.

दरअसल, नविता कुमारी की पारिवारिक स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके पिता साधारण किसान हैं. जिसको लेकर नविता ने बताया कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई में दिक्कत हो रही है. इस पर डीएम आलोक रंजन घोष ने बहादुर बिटिया नविता को पूरी मदद का भरोसा दिलाया है. साथ ही नविता के सामाजिक कार्यों के लिए मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है. बहरहाल जिला प्रशासन ने देर से ही सही लेकिन नविता को सम्मान देकर लोगों को बेहतर संदेश दिया है.

