खगड़िया: बिहार के खगड़िया में फायरिंग (Firing In Khagaria) की घटना हुई है. यहां अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं. जिला मुख्यालय के एमजी रोड स्थित JNKT स्कूल के पास घात लगाए अपराधियों ने एक युवक पर फायरिंग (Criminals ambushed in Khagaria firing on youth) की. जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया है. फायरिंग के बाद JNKT स्कूल के पास अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया. जख्मी हालत में बिक्की को इलाज के लिए खगङिया के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां से बेगूसराय रेफर कर दिया.

दोस्तों ने ही इस घटना को दिया है अंजाम: खगड़िया के नगर थाना क्षेत्र के PWD स्कूल के पास बाइक से अपने घर जा रहे एक युवक विक्की को घात लगाए बदमाशों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया. जख्मी हालत में बिक्की को इलाज के लिए खगड़िया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां से स्थिति गंभीर होते देख बेगूसराय रेफर कर दिया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुरे मामले की पड़ताल कर रही है. बताया जा रहा है कि बिक्की के दोस्तों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है. घटना का वजह आपसी रंजिश बताया जा रही है. बिक्की का कहना है कि जब वह रात में अपने घर जा रहा था, इसी दौरान उसे दो लोगो ने गोली मारी और फरार हो गए.

"जब रात में मैं अपने घर जा रहा था उसी समय जिला मुख्यालय के एमजी रोड स्थित JNKT स्कूल के पास अपराधी घात लगाए थें, गोली मारकर फरार हो गए." - बिक्की, जख्मी युवक

