खगड़िया: जिले के मानसी थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े हार्डवेयर दुकानदार को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ 4 गोलियां चलायी (Miscreants Opened Fire in Khagaria), हालांकि इसमें दुकानदार बाल-बाल बच गया. गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग दुकान की तरफ भागे. लोगों को आता देख दोनों अपराधी भाग गये. फायरिंग की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित से मिली जानकारी के आधार पर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया (Two Miscreants Arrested in Khagaria) और मामले की जांच-पड़ताल में जुट गयी है.

दुकानदार को निशान बनाकर फायरिंग: जानकारी के अनुसार, मानसी थाना क्षेत्र के बख्तियारपुर गांव निवासी कमलाकांत सिंह के पुत्र राजीव सिंह की मानसी बाजार में हार्डवेयर की दुकान है. वह सोमवार को दुकान पर बैठे थे, तभी उनको निशाना बनाकर अपराधियों ने फायरिंग की, जिसमें वो बाल-बाल बच गए. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बख्तियारपुर गांव निवासी मिथलेश सिंह और उनके पुत्र निशांत सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी प्रशांत सिंह भागने में सफल रहा.

केस नहीं उठाने पर चलायी गोली: इस संबंध में पीड़ित राजीव सिंह ने बताया कि एक महीने पहले सभी आरोपियों ने उनके भाई भरत कुमार से मारपीट की थी. जिसमें मानसी थाना में एफआईआर दर्ज करायी गयी थी. इसी मामले को लेकर आरोपी की तरफ से केस उठाने के लिए लगातार धमकी दी जा रही थी. उसी रंजिश को लेकर आरोपियों ने दुकान पर आकर गोलीबारी की.

पिता-पुत्र गिरफ्तार: वहीं, इस पूरे मामले में थानाध्यक्ष ने बताया कि गोली चलाने के आरोप में पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया गया है. दोनों आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है. घटनास्थल से पुलिस ने चार खोखे बरामद किए हैं, सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है.

