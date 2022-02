खगड़िया: बिहार के खगड़िया जिले में रेल पुलिस को (Rail Police Action In Loot Case At Khagaria) स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर शिक्षक से पांच लाख रुपये के लूट (Crime In Khagaria) मामले में बड़ी कामयाबी मिली है. रेल पुलिस ने मामले के (Criminal Arrested In Loot Case Of Khagaria) मास्टरमाइंड को पटना से गिरफ्तार किया है. इस मामले में पहले से गिरफ्तार 4 अपराधियों की निशानदेही पर रेल पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार मुख्य आरोपी बेगूसराय जिले का रहने वाला है.

दरअसल, बीते दिनों खगड़िया रेलवे स्टेशन पर शिक्षक से 5 लाख रुपये लूट मामले में रेल पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी को पटना से गिरफ्तार किया है. अपराधी के पास से 5 हजार नकद और एक मोबाइल बरामद की गई है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान बेगूसराय जिले के फुलवरिया स्थित सोकहरा तिवारी टोला निवासी अवध तिवारी के पुत्र राजेश्वर तिवारी के रूप में की गई है. एसएचओ ने बताया कि, गिरफ्तार अपराधी वही जैकेट पहने हुआ था, जो उसने वारदात के दिन पहना था.

वहीं, जीआरपी थानाध्यक्ष ने बताया कि, इस मामले में 4 अपराधी पहले से पुलिस की गिरफ्त में हैं. जिनकी निशानदेही पर घटना के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि, इस मामले में अभी और अपराधियों की गिरफ्तारी होनी है. जिसके लिए छापेमरी की जा रही है. साथ ही लूट की 5 लाख रुपये की बरामदगी को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है.

बता दें कि, खगड़िया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या एक पर शिक्षक से अपराधियों ने 5 लाख रुपये लूट लिया था. इस मामले में अलौली थाना क्षेत्र के हथवन गांव निवासी शिक्षक अकलू पासवान के पुत्र रामचंद्र पासवान ने रेल थाना में शिकायत की थी. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी के आधार पर 4 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया था और उनके निशानदेही पर मुख्य सरगना की गिरफ्तारी हुई है.

