खगड़िया: बिहार के खगड़िया में जमीन पर दावेदारी को लेकर (Fight in Land Dispute in Khagaria) दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई. मारपीट में दोनों तरफ से जमकर लाठी-डंडे चले. महिला और पुरूष दोनों लाठी भांजते दिखे. आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है. मारपीट का वीडियो (Video of Assault Goes Viral in Khagaria) सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. परबत्ता थाना इलाके के अगुवानी पूर्वी टोला की घटना बताई जा रही है.

मिली जानकारी के अनुसार कुर्मी टोला में एक जमीन के टुकड़े को लेकर गांव के ही दो पक्ष आमने-सामने आ गए. मामले में एक पक्ष इसे निजी जमीन बता रहा था तो दूसरी ओर से दर्जनों लोग इसे गांव की कुलदेवी का जमीन बताकर अतिक्रमण मुक्त करने की मांग कर रहे थे. इसीको लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई. फिलहाल इस मामले को लेकर पूरे टोले में तनाव है.

जमीन विवाद में खूब चले लाठी-डंडे

दोनों पक्षों के बीच मारपीट का का एक वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष एक-दूसरे पर लाठी-डंडे चला रहे हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

'पूरी घटनाक्रम की जांच की जाएगी और दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी.' - संजय कुमार विश्वास, थाना अध्यक्ष, परबत्ता

POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

