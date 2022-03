खगड़िया: बिहार के खगड़िया में रंगों का उत्सव होली (Holi festival of colors) उस समय मातम में पसर गया. जब अमनी नदी में होली खेलने के बाद रंग छुड़ाने गया, एक लड़का नदी में डूब (A Teenager Died by Drowning in River in Khagaria) गया. खगड़िया के मानसी थाना क्षेत्र के अमनी गांव की घटना बताई जा रही है. घटना के बाद पूरे परिवार को रो-रोकर बुरा हाल है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर मामले की जांच कर रही है.

नदी में नहाने गए किशोर की डूबकर मौत: मिली जानकारी के अनुसार, होली खेलने के बाद जब बच्चे नदी में चेहरे पर लगे रंग को धोने के लिए नहाने गए, इसी दौरान अवधेश कुमार नाम का एक 13 साल के किशोर का नदी में पैर फिसल गया और डूबने से उसकी मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने शव को नदी से बाहर निकाला. घटना के बाद से परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर मामले की जांच कर रही है.

