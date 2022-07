खगड़ियाः बिहार के खगड़िया जिले में बाइक सवार के गुंडई का मामला समाने आया है. एक युवक के बाइक से एक बच्चे को धक्का लग गया, जिसमें बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बाइक सवार को पकड़कर घायल बच्चे का इलाज करवाने को कहा. इसके बाद बच्चे के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसी दौरान बाइक सवार युवक ने अपने दोस्त को बुला कर भागने लगा. इसी दौरान जब बच्चे के परिवार वालों ने उसे पकड़ना चाहा तो बाइक सवार फायरिंग कर फरार (Bike Rider Opened Fire After Road Accident In Khagaria ) हो गया. मामला जिले के फायरिंग मानसी थाना के बलहा गांव (Balha village of Mansi police station) के पास का है.

पढ़ें- पटना में ट्रैफिक पुलिस की दबंगई, चालान काटने के बाद भी बीच सड़क पर बाइक सवार को घसीटा

जांच में जुटी पुलिसः बाइक सवार की गोलीबारी में एक युवक घायल हो गया है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जख्मी युवक को इलाज के लिए खगड़िया के सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है. वहीं पुलिस घटना स्थल और आसपास के इलाके में लगे सीसीटीव की मदद से अपराधियों की मदद से बाइक सवार की पहचान और तलाश में जुट गई है. वहीं घटना को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है.

"मेरे बच्चा (अजीत कुमार) बाइक की धक्के से घायल हो गया. घायल होने के बाद बाइक सवार को बच्चे के इलाज कराने के लिए कहा. वह साथ में इलाज के लिए वहां गया, लेकिन जब बच्चे का एक्स रे की बात की गई तो उसने गोली चला दिया. गोली लगने से एक भतीजा भी घायल हो गया." -सुशीला देवी, घायल बच्चे की मां