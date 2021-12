कटिहार: बिहार के कटिहार जिले में (Crime In Katihar) पुलिस ने हत्या के एक ऐसे वारदात का खुलासा किया है. जिसमें गुनाहगारों ने हैवानियत की हद पर कर डाली थी. आरोपियों ने पहले पीड़िता से बारी-बारी से दुष्कर्म किया और फिर गुनाह पर पर्दा डालने के लिये पीड़िता की गला दबाकर हत्या कर डाली (Murder After Molestation In Katihar). इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़िता का शव जलकुंभी से भरे तालाब में फेंक दिया, ताकि गुनाह की जगह पीड़िता की पानी में डूबकर मौत लगे.

पूरा मामला जिले के बलिया बेलोन थाना क्षेत्र का है. जहां पुलिस ने हत्या के आरोप दो आरोपियों को (Two Arrested In Murder Case ) गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि 7 दिन पूर्व नारायणपुर इलाके के पानी भरे तालाब में जलकुंभी के नीचे दबे एक युवती की लावारिश लाश को पुलिस ने बरामद किया था. पुलिस ने तत्काल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की अनुसंधान शुरू कर दिया था.

देखें वीडियो

पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि अनुसंधान के दौरान पीड़िता की शिनाख्त हो गई थी. आरोपी राजमिस्त्री का काम करता था. पीड़िता के घर काम करने के दौरान उससे जान पहचान हो गई और धीरे धीरे यह पहचान नजदीकी रिश्तों में बदल गई. मुहब्बत की ये कहानी को आरोपी ने अपने पहचान के दोस्त को बतायी. वह भी राज मिस्त्री का काम करता था.

जिसके बाद उसके दोस्त ने युवती को अपने रिश्ते की साली बताते हुए उसे बुलाने को कहा और जब पीड़िता के बुलावे पर उससे मिलने पहुंची तो वहां पाकर घबरा गयी. जिसके बाद दोनों आरोपियों ने पीड़िता से बारी-बारी से दुष्कर्म किया और फिर गुनाह छिपाने के लिये उसकी हत्या कर शव को जलकुंभी से भरे तालाब में फेंक दिया, ताकि पानी में शव सड़ गल जाये. पुलिस की छानबीन में आरोपियों की पोल खुल गई.

