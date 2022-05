कटिहार: बिहार के कटिहार में सड़क हादसे में महिला की मौत (Woman dies in road accident in Katihar) हो गई. बताया जाता है कि ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर (Tractor And Bike Collision) में बाइक सवार एक महिला की जान चली गई, जबकि उसके बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं, इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा और सड़क को जाम कर दिया. घटना जिले के फलका थाना क्षेत्र के भरसिया के पास की है.

ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर: मृतक महिला की पहचान समीना खातून के रूप में हुई है, जबकि घायल का नाम मोहम्मद सिद्दीक है. ये दोनों आपस में मां-बेटे हैं. बताया जाता है कि दोनों बाइक से अपने गांव हथवाड़ा जा रहे थे. इसी दौरान भरसिया के पास अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर से टकरा गए.

ग्रामीणों ने काटा बवाल: वहीं, इस हादसे के बाद स्थानीय आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा और फलका-गेड़ाबाड़ी मार्ग को जाम कर दिया. मृतक के परिजन लगातार मुआवजे की मांग करते रहे. बाद में घटनास्थल पर पहुंची फलका थाना की पुलिस ने लोगों को शांत कराया. साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिये कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया.

