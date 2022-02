कटिहार: बिहार में शराबबंदी (Liqour Ban In Bihar) कानून लागू है, बावजूद शराब तस्कर आए दिन तस्करी के नए हथकंडे अपना रहे हैं. इसी कड़ी में कटिहार से (Liquor Smuggling in Katihar) बांस लोड ट्रक से 40 लाख रूपये की शराब को जब्त किया गया है. मामले में (Two Liquor Smugglers Arrested In Katihar)पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया है.

बांस लोड ट्रक से शराब मिलने के मामले में कार्रवाई

बता दें कि, बांस लोडेड ट्रक से 40 लाख रुपये की विदेशी शराब बरामदगी मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है, पुलिस ने इस मामले में दो आरोपी को गिरफ्तार किया है. जिसमें एक ट्रक का मालिक जबकि दूसरा ट्रक का चालक बताया जाता है. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

वहीं, इस मामले में जानकारी देते हुए कटिहार के पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार ने बताया कि जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे-31 पर देवीपुर के पास बांस लदे ट्रक से करीब चालीस लाख रुपये से अधिक का अवैध विदेशी शराब मिलने के मामले में दो आरोपी को गिरफ्तार किया हैं. जिसमें एक ट्रक का मालिक जबकि दूसरा ट्रक का चालक बताया जाता है.

पुलिस की कार्रवाई के बारे में एसपी ने बताया कि, बरामद ट्रक पर नंबर प्लेट उत्तर प्रदेश की है, जिसकी छानबीन की जा रही है. इस दौरान उन्होंने कहा कि, शराब लोड ट्रक असम से लायी जा रही थी और इसे खगड़िया में डिलीवरी करनी थी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले के अनुसंधान में जुट गई है.

