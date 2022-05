कटिहार: बिहार के कटिहार में कुदरत के कहर ने दो जिंदगियां लील (Two Women Died due to Lightning in Katihar) ली. आसमानी बिजली गिरने से दो महिलाओं की मौत (Many Women Died in Katihar) हो गयी. मृतक दोनों महिलाएं हैं. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिये कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया है. आसमानी बिजली की चपेट में तीन लोग जख्मी भी हो गये हैं. इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. पोठिया ओपी के शब्दा गांव की घटना बताई जा रही है. कटिहार सदर एसडीएम शंकर शरण ओमी ने (Katihar SDM Shankar Shankar Omi) बताया कि मृतक के परिजनों को आपदा निधि के तहत चार लाख रुपये मुआवजा दिया जायेगा.

बिजली गिरने से दो महिलाओं की मौत: दरअसल पूरी घटना जिले के पोठिया ओपी थाना (Pothiya OP Police Station) के शब्दा गांव की है जहां कुदरत के कहर ने कोहराम मचा डाला. बताया जा रहा है कि पहली घटना मंजू देवी के घर हुई जब पीड़िता तेज आंधी के कारण घर के आंगन में बारिश से भींगने से बचाने के लिये कुछ सामान अंदर रख रही थी कि इसी दौरान अचानक आसमानी बिजली का एक शोला पीड़िता पर जा गिरा जिससे घटनास्थल पर ही पीड़िता की सांसों की डोर टूट गयी. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

बिजली गिरने से दहशत में लोग: दूसरी घटना इसी गांव की है. सावित्री देवी भी आसमानी बिजली की चपेट में आने से काल के गाल में समा गईं. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. तेज आंधी के कारण पांच कच्चा मकान भी टूट गये. जिला प्रशासन ने आपदा निधि के तहत चार लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है. कटिहार सदर एसडीएम शंकर शरण ओमी ने बताया कि मृतक परिजनों को आपदा निधि के तहत चार लाख रुपये मुआवजा दिया जायेगा.

