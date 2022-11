कटिहार: बिहार के कटिहार में 7 नवंबर को पूर्व जिला परिषद सदस्य संजीव मिश्रा की हत्या (Murder of Former Zilla Parishad Member in Katihar) कर दी गई. मामले में स्पेशल टॉस्क फोर्स ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी हैं. गिरफ्तार आरोपियों के बारे में बताया जा रहा है कि एक आरोपी जिले के कदवा थाना क्षेत्र शिहरोल गांव का नूर इस्लाम है. जबकि दूसरे का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के बारे में कटिहार एसपी जितेन्द्र कुमार (Katihar SP Jitendra Kumar) ने कहा कि मामले में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा.

"आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है. टीम को आरोपियों की जल्द से जल्द धरपकड़ के निर्दश दिये गये हैं. एसआईटी का नेतृत्व बारसोई के एसडीपीओ प्रेमनाथ राम कर रहे हैं." -जितेन्द्र कुमार, पुलिस अधीक्षक

अज्ञात अपराधियों ने गोलियों से किया था छलनीः बता दें कि कटिहार जिले के तेलता ओपी थाना क्षेत्र (Telta Police Station) के तेलता हाई स्कूल के पास बलरामपुर के पूर्व जिला परिषद सदस्य संजीव मिश्रा को अज्ञात अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया था. मृतक संजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे. वह स्थानीय बीजेपी एमएलसी अशोक अग्रवाल के बेहद करीबी माने जाते थे. इससे पहले भी विधान परिषद चुनाव के दौरान उन पर जानलेवा हमला किया गया था. प्रारंभिक स्तर पर मामला आपसी दुश्मनी की बतायी जा रही है.

