कटिहार: बिहार में खाद की किल्लत से किसान परेशान ( Farmers Upset For Shortage of Fertilizers ) हैं. वहीं, प्रदेश के कई जिलों से खाद की कालाबाजारी की खबरें सामने आयी है. इसी कड़ी में ( Black Marketing Of Fertilizer In katihar ) कटिहार जिला प्रशासन की टीम ने खाद की कालाबाजारी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 369 बोरा डीएपी को जब्त किया है.

जिले में डीएपी की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा के आदेश पर गठित टीम ने छापेमारी कर कालाबाजारी को रखी 369 बोरा डीएपी को जब्त किया है. कार्रवाई के बाद खाद के अवैध कारोबारियों बीच हड़कंप मच गया है.

जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा के निर्देश पर गठित टीम ने शहर के करीब आधा दर्जन खाद की दुकानों और खाद बनाने वाले फैक्ट्री और गोदामों की तलाशी ली. एसडीएम शंकर शरण ओमी और एसडीपीओ ओमप्रकाश के नेतृत्व में दुर्गास्थान के समीप डीएपी बनाने वाले फैक्ट्री के गोदाम में अवैध रूप से रखे 369 डीएपी को बरामद किया गया है.



दरअसल, किसानों द्वारा जिला प्रशासन से लगातार सरकारी दर से अधिक कीमत पर खाद की कालाबाजारी की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया और मामले में डीएपी जब्त कर कार्रवाई की गई है.

