कटिहारः बिहार के कटिहार जिले में पुश्तैनी जमीन विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मार (One People Injured In Katihar During Firing) दी. फिलहाल, पीड़ित को नाजुक हालत में इलाज के लिए हाइयर सेंटर रेफर कर दिया गया है. मामला कटिहार नगर थाना क्षेत्र (Katihar Town Police Station) के अरगड़ा चौक का है. पुलिस मामले की जांच में जुट गयी है. पुलिस अस्पताल पहुंचकर परिजनों से मामले में जानकारी ले रही है.

"फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है. प्रथम दृष्टया मामला जमीन विवाद का प्रतीत होता है. घायल को इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया है. वारदात के आसपास मौजूद लोगों और परिवार वालों से पूछाताछ किया जा रहा है. वारदात के पीछे जो भी लोग होंगे जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जायेगा."-राघवेंद्र सिंह, कटिहार नगर थानाध्यक्ष

क्या है मामलाः गोलीबारी के शिकार मुरलीधर झा किसी काम से घर से निकल रहे थे कि अचानक पूर्व से घात लगाये सड़क किनारे खड़े बड़े भाई कालू झा ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा डाली. गोली लगने से पीड़ित मौके पर बेहौश होकर गिर पड़ा. इसके बाद मौके से हमलावर फरार हो गये. आनन-फानन में पीड़ित को इलाज के लिये कटिहार सदर अस्पताल लाया गया, जहां पीड़ित की नाजुक हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया.

बोले पीड़ितः अस्पातल में होश में आने के बाद पीड़ित मुरलीधर झा ने बताया कि उसने अपने भाई कालू झा समेत तीन लोगों को हथियार के साथ खड़े देखा. इस दौरान मैं कुछ समझ पाता तब तक उन लोगों ने गोलियों की बौछाड़ कर दिया.वहीं पीड़ित की पत्नी सुनीता झा ने बताया कि कहने को वे मेरे भैसुर हैं लेकिन वे दुश्मन हैं. उसने मेरे पति को गोली मार दी.

