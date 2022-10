कटिहार: इस समय कटिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां सरेराह चलती कार आग में अचानक आग (Fire Broke Out In Car In Katihar) लग गयी. इससे पहले की उसमें सवार कार का मालिक बैंक मैनेजर कुछ कर पाता, कार को आग ने पूरी तरह से चपेट में ले लिया था. ऐसे में बैंक मैनेजर ने किसी तरह कार से निकलकर अपनी जान बचायी. घटना कोढ़ा थाना क्षेत्र के सिमरिया पुल के समीप की है.

रफ्तार में चल रही थी कार: पूरी घटना जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र के कोलासी इलाके की है, जहां सिमरिया पुल के समीप रफ्तार भर रही कार अचानक धूं धूं कर जल उठी. यह हादसा उस समय हुआ बरारी एसबीआई ब्रांच के अस्सिटेंट मैनेजर अरविंद गुप्ता ड्यूटी कर कार से कटिहार आ रहे थे. अचानक सिमरिया के समीप कार में आग और धुंआ निकलने लगी.

बैंक मैनेजर ने बचायी अपनी जान: जब तक कार चला रहे अरविंद कुछ समझ पाते तब तक गाड़ी में पूरी तरह आग फैल चुका था. और देखते ही देखते कार आग में जलकर राख हो गया. आग कैसे लगी, इसका अबतक पता नहीं चल पाया हैं. मौके पर स्थानीय ग्रामीणों और अग्निशमन विभाग की मदद से आग पर काबू पाया जा सका. लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह जल चुकी थी. घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.