कटिहार: बिहार के कटिहार में केंद्रीय चयन परिषद (central selection council) के अंतर्गत सिपाही चयन परीक्षा में महिला परीक्षार्थी नकल करती पकड़ी गई. नकलची महिला परीक्षार्थी ब्लूटूथ लगाकर परीक्षा केंद्र में बैठी थी और उसी के सहारे पेपर हल कर रही थी (copy in exam through bluetooth in katihar), लेकिन परीक्षा समाप्त होने के थोड़ी देर पहले उसे ब्लूटूथ के साथ नकल करते हुए पकड़ लिया गया. इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गयी. मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी अभ्यर्थी को हिरासत में लेकर थाने गई और पूछताछ में जुटी है.

महिला परीक्षार्थी के पास से ब्लूटूथ डिवाइस बरामद: पूरा मामला सहायक थाना क्षेत्र के सीताराम चमरिया डिग्री कॉलेज का हैं. जहां रविवार को केंद्रीय चयन पार्षद के अंतर्गत सिपाही भर्ती परीक्षा अग्निक पद के लिए चयन परीक्षा का आयोजन किया गया था. यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित हुई, लेकिन पहली पाली की परीक्षा समापन से थोड़ी देर पहले प्रशासन ने परीक्षा हाल से एक महिला परीक्षार्थी के पास से ब्लूटूथ डिवाइस बरामद किया. इस ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए आरोपी परीक्षार्थी पेपर सॉल्व कर रही (Copy in Soldier Selection Test through Bluetooth) थी.

पुलिस हिरासत में महिला परीक्षार्थी: परीक्षा के दौरान महिला परीक्षार्थी के पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ब्लूटूथ बरामद होने से अफरा-तफरी मच गयी. आनन-फानन में इसकी खबर एसडीओ और एडीएम को दी गयी. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने महिला परीक्षार्थी को हिरासत में ले लिया और पूछताछ में जुट गयी. इस दौरान कटिहार के एडीएम विजय कुमार भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही.

मजिस्ट्रेट से मांगा गया स्पष्टीकरण: केंद्रीय चयन पार्षद के अंतर्गत सिपाही भर्ती परीक्षा अग्निक पद पर परीक्षा हो रही थी. जिसमें सीताराम चमारिया डिग्री कॉलेज में परीक्षा समाप्त के पहले एक महिला परीक्षार्थी को ब्लूटुथ डिवाइस के साथ हिरासत में लिया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है और एफआईआर की प्रक्रिया जारी है. उसके बयान के बाद पता चलेगा उसने किससे संपर्क स्थापित किया है. उस कमरे में जो दोनों वीक्षक कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर उनको संज्ञान में लिया गया है. उनको थाने पर बुलाकर पूछताछ की जा रही है. अगर साक्ष्य मिलेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यहां पर जो सिटिंग मजिस्ट्रेट थे उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा गया है.

