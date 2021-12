कटिहार: जिले की पुलिस ने एक ऐसे वारदात का राजफाश ( Disclosure Of Girl Murder Case In Katihar) किया है, जिसमें एक कुदाल ने गुनाह की पूरी कहानी खोल डाली. बीते दिनों गुड्डी नाम की युवती की लाश बरामद मामले का राज खुलने के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार (Katihar Police Arrested Two Criminals) कर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

पूरा मामला जिले के कोढ़ा थाना इलाके का है, जहां पुलिस ने युवती हत्याकांड का खुलासा किया हैं. मामले में जानकारी देते हुए कटिहार सदर एसडीपीओ ओमप्रकाश ने बताया कि बीते 6 नवंबर को कोढ़ा थाना क्षेत्र के विषहरिया में पुलिस ने नहर के मेड़ के पास से एक युवती की लाश बरामद की थी.

प्रथम दृष्ट्या शव को देखने के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश शुरू कर दी थी. लेकिन काफी दिनों तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा. जांच के क्रम में पुलिस को पता चला कि आरोपी सुनील सिंह घटनास्थल के पास ही रहने वाले एक व्यक्ति से कुदाल मांगकर लाया था, जिसके बाद लौटाया ही नहीं.

पुलिस ने इसी सुराग के आधार पर आरोपी के ठिकाने का पता लगाया फिर उसे पकड़ लिया. पूछताछ के बाद हत्या की गुत्थी परत-परत दर सुलझती चली गई. पुलिस को फोन डिटेल और अनुसंधान में गुनाह के पक्के सबूत भी मिल गए हैं. एसडीपीओ ओमप्रकाश ने बताया कि आरोपियों के युवती से नाजायज संबंध थे. पीड़िता आरोपियों पर शादी करने के लिये दबाव बना रही थी. इसी से पीछा छुड़ाने के लिए आरोपियों ने उसे कॉल कर बुलाया और गला दबाकर हत्या कर दी.

बताया जाता है कि आरोपी ने शव को दफन करने के लिए कुदाल मांगी थी लेकिन ग्रामीणों को देखकर शव को वैसे ही छोड़कर फरार हो गए. पुलिस ने हत्या के आरोप में सुनील सिंह उर्फ फुचो सिंह और अनिल शर्मा को गिरफ्तार किया है. मिली जानकारी के मुताबिक आरोपितों का आपराधिक इतिहास भी रहा है.

