कटिहारः बिहार के कटिहार जिले में सड़क निर्माण के लिए मिट्टी काटने से बने गड्ढे में डूबने से मासूम की मौत (Child Died Due To Drown In Ditch) हो गयी. घर के समीप गड्ढे में बारिश का पानी जमा था. दो वर्षीय मासूस खेल-खेल में गड्ढे में जा पहुंचा था. काफी समय के लिए जब मासूम घर में नहीं दिखा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. खोजबीन के दौरान गड्ढे में मासूम की लाश देखकर परिजनों में (Child Died In Katihar) कोहराम मच गया. पूरा मामला जिले के बरारी थाना क्षेत्र (Barari Police Station Of Katihar) के कुड़िया गांव का.

"पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है. शव को पोस्टमार्टम के बाद और अनुसंधान शुरू कर दी है. जांच के बाद मामले में जो भी लोग दोषी होंगे उनपर कानूनी कार्रवाई की जायेगी."-ओमप्रकाश, सदर एसडीपीओ, कटिहार

परिजनों में मामले को लेकर नाराजगी पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दी है. वहीं कटिहार सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. परिजन सुमन कुमार ने बताया कि कुड़िया गांव में ग्रामीणों के आवागमन के लिये सड़क निर्माण कराया जा रहा था. सड़क निर्माण के दौरान गलत तरीके से मिट्टी काटने से हुए गड्ढे में इन दिनों बारिश का पानी जमा हो गया था. पीड़ित मासूम खेल-खेल के दौरान जैसे ही उस गड्ढे के समीप पहुंचा की अचानक पानी में फिसल कर गिर पड़ा और डूबने से उसकी मौत हो गई. जिस समय यह हादसा हुआ, उस समय घटनास्थल के आसपास कोई नहीं था. वहीं हादसे के बाद मुखिया के प्रति परिजनों में नाराजगी है.

