पटनाः कोरोना संक्रमण की रोकथाम (Corona Prevention In Bihar) को लेकर बिहार सरकार के द्वारा लागू किए गए पाबंदियों के बाद भी वायरस तेजी से फैल रहा है. कोविड के रोज रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में शनिवार को कटिहार जिले में भी वायरस का फैलाव ( Corona Infection In Bihar ) तेजी से हो रहा है. बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के 10 जवानों के कोरोना संक्रमित ( Ten Jawan Found Corona Positive In Katihar ) की रिपोर्ट आने के बाद यहां सनसनी फैल गई है.

इसे भी पढ़ें : Bihar Corona Update: बीते 24 घंटे में 4526 नए मरीज मिले, पटना बना हॉटस्पॉट

फिलहाल कटिहार जिला प्रशासन ने सभी संक्रमित जवानों को स्कूल भवन में क्वारंटाइन किया है. बताया जा रहा है कि कुल 70 जवान पटना भेजे गए थे और जहां से लौटने के बाद जब इन जवानों की कोविड टेस्ट की गयी तो उसमें से दस जवान पॉजीटिव पाये गये हैं. आनन-फानन में सभी संक्रमित जवानों को स्थानीय एक स्कूल भवन में क्वारंटाइन किया गया हैं. कोविड पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस - 7 के दफ्तर में ड्यूटी में तैनात जवानों को मास्क अनिवार्य कर दिया गया हैं.

देखें वीडियो

'बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के सभी जवानों को कोरोना गाइडलाइन पालन करने का सख्ती से निर्देश दिया गया है. साथ ही सभी को मास्क पहनना अनिवार्य करने के निर्देश दिये हैं.' :- दिलनवाज अहमद, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस - 7 के कमांडेंट

बता दें कि बिहार की राजधानी पटना कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है. यहां रोज मिलने वाले कोरोना मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की जा रही है. बीते 24 घंटे में अकेले पटना में 1956 नए मामले सामने आए हैं. संक्रमित पाए गए मरीजों के संपर्क में आए लोगों की कोविड टेस्ट की जा रही है. सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये है कि बड़ी संख्या में बच्चे भी संक्रमण की जद में आ रहे हैं. पटना में शनिवार को मिले कुल 1956 मामलों में 70 बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्र 17 साल से कम है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लोगों से सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है.

इसे भी पढ़ें- 11 बार कोरोना टीका लेने वाले बुजुर्ग ने स्वास्थ्य विभाग को लिखा पत्र, कहा- मैंने झूठ बोला था, स्वास्थ्यकर्मी निर्दोष

बता दें कि शुक्रवार को जारी अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3048 नए मरीज मिले थे, जिसके बाद प्रदेश में सक्रिय कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8489 पर पहुंच गई थी. लेकिन बीते 24 घंटे में यह आंकड़ा बढ़कर 12311 पर पहुंच गया है जो शुक्रवार के मुताबिक 3862 अधिक है. सरकार ने संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू की है. वहीं प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को भी बंद कर दिया गया है. धार्मिक स्थलों को बंद किया गया है. सख्ती के साथ दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. पार्क, जिम, स्वीमिंग पुल, सिनेमाघर सहित अन्य सेवाओं पर पर सख्ती है. बावजूद संक्रमण की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP