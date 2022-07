कटिहारः बिहार के कटिहार में बारसोई प्रखंड के करणपुर पंचायत (Karanpur Panchayat Of Barsoi Block) स्थित बिजुरिया गांव में सपेरे की मदद से एक घर से 40 सांप निकाले (40 Snakes found At House In katihar) गए. इतने सारे सांप निकलने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. सांपों को देखने के लिए ग्रामीणों का हुजूम वहां इकट्ठा हो गए. दरअसल इस घर में सांप काटने से एक पांच वर्षीय बच्ची की मौत हो गई थी, घटना के बाद बुधवार को जब परिजनों ने सांप का पता लगाने के लिए सपेरे को बुलाया तो उसने उस घर से 40 सांप और उसके बच्चों को बाहर निकाला.

पांच वर्षीय बच्ची की हुई थी मौतः बताया जाता है कि बारसोई थाना क्षेत्र के बिजुरिया गांव में रात नौ बजे मोहम्मद आफताब की पांच वर्षीय तमन्ना खातून घर के बगल में बच्चे के साथ लुका छिपी खेल रही थी. इस दौरान जब वह छिपने के लिए घर के बाहर बरामदे में रखे गिट्टी के ढेर के पीछे गई, तो वहां उसे सांप ने डंस लिया. उसने इसकी जानकारी अपने घर वालों को दी. घरवाले आनन-फानन में उसे पश्चिम बंगाल के रायगंज जिले के करन दिग्घी अस्पताल ले गए. अस्पताल में इलाज शुरू होने के कुछ ही देर बाद तमन्ना की मौत हो गयी.

घर के अंदर सांपों का डेरा: इस घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया. सूचना मिलने के बाद कचना ओपी अध्यक्ष मुकेश कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया और घर वालों से संवेदना प्रकट की. इसके बाद बुधवार सुबह परिजनों ने घर से सांप निकालने के लिए सपेरा को बुलाया. जब सपेरे ने वहां से सांप निकालना शुरू किया तो घर से एक के बाद एक 40 सांप निकले, जिसे देखकर घर के लोग हैतर में पड़ गए और आसपास के लोगों में भी भय का माहौल हो गया. किसी तरह सभी सांपों को स्थानीय जंगलों में छोड़ दिया गया. सावन में सर्पदंश से मौत और फिर इतने बड़े पैमाने पर सांपों का मिलना इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.