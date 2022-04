कैमूर (भभुआ): बिहार के कैमूर में अगलगी की घटना (Fire Incident in Kaimur) सामने आई है. जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के जंदाहा गांव के बधार में गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लगने से करीब 37 बीघे की गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख (Wheat Crop Burnt to Ashes in Kaimur) हो गई. आग लगने की सूचना ग्रामीणों ने दमकल विभाग को दी. दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग की लपटों में जंदाहा गांव के करीब 7 किसानों के गेहूं जल गए. घटना के बाद पीड़ित परिवार में मायूसी छाई हुई है. लाखों रुपये के नुकसान होने की बात बताई जा रही है.

अगलगी से लाखों का नुकसान: मिली जानकारी के अनुसार, जंदाहा गांव के किसान अजीत सिंह के छह बीघा, रणविजय सिंह के 8 बीघा, उदय प्रताप सिंह उर्फ गोसाई सिंह के 4 बीघा, शैलेश सिंह के 4 बीघा, अवधेश सिंह के 4 बीघा, संजय सिंह के 3 बीघा, गोपाल सिंह के 4 बीघा सहित राजवंश सिंह के 4 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई. बताया जा रहा है कि खेत में लगे बिजली के तार से निकली चिंगारी से यह आग लगी है, जिसमें 7 किसानों के करीब 37 बीघा गेंहू की खड़ी फसल जलकर राख हो गई. सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पाया. किसानों ने जिला प्रशासन से मुआवजे दिलाने की गुहार लगाई है.

गर्मी में अगलगी की घटना में बढ़ोत्तरी: गौरतलब है कि गर्मी में अगलगी की घटना बढ़ जाती है. हालांकि अग्निशमन विभाग अगलगी की घटना रोकने के लिए समय-समय पर जागरुकता अभियान का आयोजन करता रहता है. कार्यक्रम का आयोजन लोगों को आग से बचाव को लेकर जागरूक (Fire Prevention Awareness Program in Bihar) करने के उद्देश्य से किया जाता है. ऐसे में किसानों के साथ-साथ सभी को गर्मी के मौसम में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.

