कैमूरभभुआ): बिहार में कोरोना संक्रमण (Corona Infection In Bihar) की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है. कैमूर में कोरोना गाइड लाइन का उल्लंघन (Violation Of Corona Guide Line In Kaimur) हो रहा हैं. लोग कोरोना को लेकर लापरवाही दिखा रहे हैं. मंगलवार को भभुआ स्थित अखलपुर बस स्टैंड में लोग बिना मास्क लगाये ही घुमते नजर आये. स्वस्थ्य विभाग के द्वारा कई जगहों पर कोरोना जांच के लिए कैंप लगाया हुआ है, लेकिन यहां पर जांच में लापरवाही बरती जा रही है.

ये भी पढ़ें:सीतामढ़ी में कोरोना गाइडलाइन की उड़ रही धज्जियां, मिले दो नए मामले

आपको बता दें कि भभुआ बस स्टैंड से यात्री बंगाल, यूपी, झारखंड सहित कई जिलों में आते-जाते हैं. एक तरफ बिहार के कई जिला में कोरोना तेजी से पैर फैला रहा है. वहीं, कैमूर जिला में भी 6 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गये हैं. इसके बाद भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लापरवाही बरत रहा है.

देखें वीडियो

वहीं, इस मामले पर कैमूर डीआईयू डॉक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी ने बताया कि ऐसे तो जिला के शहरी क्षेत्रों में चार जगहों पर जांच टीम परमानेंट कार्य कर रही है. जिसमें मोहनिया टोल प्लाजा, भभुआ रोड रेलवे स्टेशन, भभुआ जय प्रकाश चौक और एकता चौक पर कैंप लगाया गया है. उन्होंने कहा कि बस स्टैंड में अभी जांच केंद्र नहीं लगाया गया है.

डीआईयू डॉक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी ने बताया कि वे अपनी टीम से बात कर भभुआ अखलासपुर बस स्टैंड में परमानेंट कोरोना जांच कैंप लगवा देंगे. उन्होंने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा है सभी लोग मास्क लगाए, दो गज की दूरी का पालन करें और किसी भी प्रकार के लक्षण नजर आने पर अपना कोरोना जांच करवाएं. ताकि ससमय इलाज हो सके और जिला कोरोना मुक्त रहे.

ये भी पढ़ें:पटना एयरपोर्ट पर उड़ रही कोरोना गाइलाइन की धज्जियां, एयरपोर्ट अथॉरिटी और जिला प्रशासन बेखबर

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP